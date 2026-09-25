Cliente sumiu do salão? Sistema avisa quem não aparece há 30, 60 ou 90 dias

Sabe aquela cliente que fazia as unhas de quinze em quinze dias e, de repente, parou de aparecer? Em muitos salões, ninguém percebe. A agenda segue, outras pessoas ocupam os horários e só meses depois alguém se dá conta de que ela não voltou mais.

Para acabar com esse sumiço silencioso, a Belasis , plataforma brasileira de gestão para salões, barbearias, clínicas de estética, estúdios de manicure e spas, passou a oferecer um CRM (Gestão de Relacionamento com o Cliente) completo e nativo, integrado à própria plataforma. Uma das funções da ferramenta é justamente avisar quem está longe há mais tempo.

Como o sistema descobre quem sumiu

O CRM da Belasis lê o histórico de atendimentos registrado na plataforma e separa automaticamente os clientes que não aparecem há 30, 60 ou 90 dias. Com a lista pronta, a equipe manda mensagens para cada grupo, convidando a pessoa a voltar. Nada de depender da memória da recepcionista ou de uma caderneta cheia de rabiscos.

A ferramenta também organiza quem pediu orçamento e ainda não fechou, em um quadro visual que funciona como um funil de vendas. Todo dia, o sistema mostra quem precisa receber contato, de quem cobrar uma resposta e quem já está na hora de voltar para a manutenção.

Por que vale a pena chamar a cliente de volta

Buscar cliente novo sai caro. Uma análise publicada pela Harvard Business Review estima que conquistar alguém novo pode custar de cinco a 25 vezes mais do que manter quem já frequenta o negócio. E a concorrência só aumenta: cerca de 236 mil pequenos negócios de beleza se formalizaram em 2025, alta superior a 18% em relação ao ano anterior, segundo levantamento do Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas).

O convite chega onde a clientela já está. De acordo com o Super Panorama Mobile Time/Opinion Box, divulgado em junho, 79,5% dos entrevistados disseram ter conversado com marcas ou empresas pelo WhatsApp nos últimos 12 meses.

E não é só coisa de rede grande. Segundo a pesquisa TIC Empresas 2025, do Cetic.br (Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação), vinculado ao NIC.br (Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR), o uso de CRM entre pequenas empresas brasileiras passou de 23% para 29% entre 2024 e 2025.

O que muda para quem é atendido

Com o histórico em mãos, a equipe sabe o que cada pessoa fez da última vez, quais são as preferências dela e qual o melhor momento para o convite. A expectativa da Belasis é que isso deixe a agenda com menos buracos e aumente o faturamento sem gastar mais com propaganda.

O próprio Sebrae aposta nesse caminho. O Caderno de Tendências da Beleza 2026, divulgado pela instituição em setembro, coloca a personalização direcionada e a digitalização da jornada entre os dez movimentos que devem orientar o setor, que deve movimentar cerca de R$ 140 bilhões neste ano. Entre as dicas da entidade para quem empreende na beleza está manter um perfil de cada cliente, com as preferências e o que foi usado no último atendimento.

“Nosso objetivo sempre foi ir muito além do agendamento básico e do controle de caixa. O CRM da Belasis nasce da nossa visão de transformar cada interação em uma oportunidade real de venda e fidelização. Queremos entregar nas mãos do dono e do gestor de beleza a mesma inteligência comercial usada por grandes corporações, mas de um jeito simples e integrado à sua realidade, para que ele tenha crescimento previsível e total controle sobre sua receita”, diz Marcelo Bêz, CEO da Belasis.

A empresa quer ir além. Os próximos passos incluem automações mais inteligentes e análise de dados para que o sistema consiga prever o comportamento do cliente e sugerir, sozinho, a hora certa de chamar cada um de volta.