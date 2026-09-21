Bronzatti & Pienis aposta em hub jurídico para apoiar decisões de empresários

Para quem administra uma empresa, os problemas raramente chegam separados por área. Uma decisão comercial pode envolver contratos, pessoas, patrimônio, tributos, relações de consumo e riscos que só aparecem meses depois. E, à medida que a empresa cresce, também aumentam a complexidade e o impacto dessas decisões.

Os números do Judiciário ilustram o tamanho dessa conta quando ela chega tarde. Levantamento com base em dados do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) mostra que as ações de dissolução de sociedade, quando um sócio pede para sair ou é excluído da empresa, cresceram 84% entre 2020 e 2025. São conflitos que, na maioria dos casos, nasceram de decisões tomadas anos antes sem estrutura adequada: um sócio admitido sem acordo, um contrato assinado sem revisão, um patrimônio que nunca foi organizado.

Na prática, porém, o empresário não deveria precisar identificar sozinho se uma situação exige um especialista societário, trabalhista, tributário, contratual ou patrimonial. Ele precisa tomar uma decisão de negócio. Cabe ao jurídico compreender o contexto, antecipar riscos e organizar as competências necessárias para ajudá-lo a encontrar o melhor caminho.

Um hub de soluções jurídicas

É a partir dessa realidade que a Bronzatti & Pienis Advogados Associados estrutura uma nova fase de atuação, com a proposta de ser um hub de soluções jurídicas para empresas e empresários. Com raízes no interior do Rio Grande do Sul e uma trajetória que completa 15 anos em setembro de 2026, a B&P busca consolidar um modelo no qual o ponto de partida não seja apenas a questão jurídica, mas o objetivo empresarial por trás dela.

Mais do que receber uma demanda e apontar o que não pode ser feito, a proposta é entender onde o empresário quer chegar e ajudá-lo a encontrar caminhos que permitam avançar com segurança, reduzir riscos desnecessários e tomar decisões com maior assertividade.

“Queremos ser aquela primeira ligação do empresário quando existe uma dúvida, uma oportunidade ou um problema. Nosso trabalho começa tentando evitar que o conflito aconteça, mas sabemos que isso nem sempre será possível. Quando ele chegar, estaremos ao lado do cliente para resolver”, afirma Alexandre Pienis, sócio da B&P.

Na prática, isso significa compreender primeiro o negócio e, a partir dele, conectar as soluções necessárias, seja por meio da própria equipe ou de uma rede de profissionais e parceiros. Para o cliente, a lógica é simples: não precisar descobrir sozinho qual especialista procurar cada vez que surgir uma nova questão. O papel do jurídico, nessa perspectiva, não é apenas dizer onde a empresa não pode ir, mas ajudar o empresário a encontrar a forma mais segura de chegar aonde pretende.

Advogados que também são empresários

Essa forma de atuar está ligada à maneira como os próprios sócios enxergam o escritório. Além de advogados, eles se consideram empresários do setor jurídico. Gestão de pessoas, crescimento, vendas, custos, processos internos, investimentos e decisões sob pressão também fazem parte da rotina da B&P.

Essa experiência ajuda a incorporar às recomendações jurídicas uma dimensão prática: uma decisão juridicamente adequada também produz consequências sobre caixa, operação, pessoas, patrimônio e capacidade de crescimento da empresa.

“Vivemos muitos dos mesmos desafios que os nossos clientes vivem. Também precisamos formar equipe, crescer, tomar decisões, controlar custos e assumir riscos. Isso nos ajuda a entender o problema não só pela ótica jurídica, mas pela ótica de quem está administrando um negócio”, afirma Ítalo Bronzatti, sócio do escritório.

Prevenção como condição para crescer

O modelo é direcionado especialmente a empresas de médio porte e negócios em crescimento. É nesse estágio que decisões envolvendo contratações, novos sócios, expansão, investimentos, contratos, patrimônio e estrutura tributária tendem a ganhar complexidade, e em que decisões mal estruturadas podem gerar consequências cada vez maiores. Não por acaso, é o perfil que mais alimenta as estatísticas de conflito societário: sociedades formadas na confiança, que crescem mais rápido do que a governança que as sustenta.

Nesse contexto, a prevenção jurídica deixa de significar apenas evitar problemas. Passa também a representar mais previsibilidade para decidir, proteção para crescer e melhores condições para aproveitar oportunidades.

Depois de consolidar sua presença no Vale dos Sinos, a Bronzatti & Pienis estrutura agora um novo ciclo de expansão, buscando levar para mais empresas um modelo construído sobre proximidade, relacionamento e visão prática de negócio.

A proposta da nova B&P pode ser resumida em uma mudança de perspectiva: o advogado não deve estar ao lado do empresário apenas quando algo dá errado. Deve estar próximo o suficiente para ajudá-lo a antecipar riscos, avaliar oportunidades e tomar melhores decisões ao longo do crescimento da empresa.