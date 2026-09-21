Além do show de Bocelli na Itália: o que fazer na Toscana

Quem vai à Toscana para o show de Andrea Bocelli, marcado para julho de 2027, pode aproveitar a viagem para muito mais do que uma noite de música. A SuaGuia , agência especializada em viagens sob medida para a Itália, monta roteiros que unem o concerto no Teatro del Silenzio , em Lajatico, a experiências pela região.

Vinho, gastronomia e mais

Um dos destaques acontece no terceiro dia de viagem, com visita aos vinhedos e à cantina da Poggio Antico, em Montalcino, e almoço harmonizado com Brunello di Montalcino e degustação de azeite. O roteiro pode incluir ainda sobrevoo pelos vinhedos do Chianti, refeições ao ar livre entre videiras, degustações em adegas centenárias e jantares exclusivos, além de hospedagem nos melhores hotéis da região.

“O show é uma noite só, mas para nós ele é a oportunidade perfeita para mostrar como conduzimos uma viagem inteira, dos vinhedos de Montalcino ao palco de Lajatico, sempre no ritmo de quem viaja”, diz Eduardo Moreira, fundador da SuaGuia.

O resto da semana também rende

A viagem começa com chegada em Florença, transfer e welcome drink, seguidos por um tour gastronômico e aula de culinária no mercado central da cidade logo no segundo dia. No quarto dia, o roteiro passa por um almoço estrelado Michelin na Osteria di Passignano, no Chianti. Depois do show , os últimos dias voltam a Florença para um jantar de encerramento e a despedida da viagem.

Tudo sob medida

A duração da viagem pode ser ajustada conforme o tempo de quem viaja, e cada experiência é combinada previamente com a equipe da agência. O acompanhamento é em português do início ao fim, o que facilita a logística de quem nunca organizou uma viagem assim.