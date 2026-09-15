Quanto custa mesmo montar seu próprio sistema de pagamento? Produtor descobre

Quer saber quanto custa mesmo montar um sistema de pagamento próprio para vender curso, mentoria ou assinatura online? A conta não é só a taxa da adquirência. Em 2026, adquirências autorizadas pelo Banco Central passaram a procurar direto produtores digitais de peso, oferecendo taxa de processamento entre 2% e 3%, bem abaixo da faixa de 5% a 8% cobrada por plataformas de pagamento como a 4Selet .

O convite parece vantajoso à primeira vista. Só que replicar, por conta própria, a estrutura que uma plataforma especializada já oferece tem um preço que raramente aparece na primeira conversa com a adquirência.

O preço de montar tudo sozinho

Uma stack completa de pagamento para produtor digital não é só o checkout. Precisa cobrir área de membros, CRM, antifraude, conciliação financeira, suporte ao cliente final e atualização regulatória constante. Em volumes médios do mercado brasileiro, esse custo direto de operação fica entre R$ 40 mil e R$ 100 mil mensais, somando engenheiros sêniores, infraestrutura em nuvem com redundância e monitoramento contínuo.

Compare com o ganho da taxa menor. Em operações entre R$ 1 milhão e R$ 5 milhões por mês de faturamento, a diferença bruta de taxa pode chegar a R$ 100 mil mensais, e a economia real fica entre R$ 30 mil e R$ 60 mil. Feita a subtração, o saldo entre o que se economiza e o que custa montar a estrutura própria fica perto de zero, ou até negativo.

“A oferta da adquirência aparece como decisão financeira. Não é. É decisão de modelo de negócio. O produtor que aceita está dizendo que quer virar empresa de tecnologia, com tudo que isso implica em risco, governança e gestão de equipe. A pergunta correta não é se a taxa cai. É se o foco do negócio dele cabe nessa nova responsabilidade”, afirma o CEO e sócio co-fundador da 4Selet, Hugo Belo.

A conta que a inteligência artificial não resolve

A inteligência artificial ajudou a derrubar parte da barreira técnica. Montar um checkout funcional e uma área de membros simples deixou de exigir um time de engenharia robusto, e isso é real. O problema é que essa não é a parte mais cara nem mais arriscada da conta.

O item mais caro de uma stack própria costuma ser o antifraude. Um modelo preditivo eficaz exige volume de dados real e equipe técnica dedicada à tunagem contínua, algo que não se monta em poucos dias mesmo com ajuda de IA generativa. Sem essa camada bem calibrada, o chargeback dispara, e numa operação de R$ 1 milhão por mês esse custo pode superar rapidamente o que se economizou em taxa.

“Plugar adquirência direto sem time técnico aprofundado é exposição operacional grave. Não é o checkout que falha. É o antifraude que não está calibrado, é a conciliação que diverge no fim do mês, é o saldo bloqueado pela própria adquirência por suspeita de irregularidade. Esses são problemas que plataforma resolve em horas porque é o que ela faz. Para o produtor sozinho, são dias de prejuízo direto, com a operação parada”, comenta o CTO e sócio da 4Selet, Wylker Moreno.

Regra nova também entra na conta

Some a isso a Resolução Conjunta nº 16 do Banco Central e do Conselho Monetário Nacional, publicada em novembro de 2025 junto com a Resolução BCB nº 518, que acaba com as contas-bolsão e obriga o dinheiro do cliente final a circular em conta no nome dele, com prazo até 31 de dezembro de 2026. Plataformas de pagamento como a 4Selet já operam nesse modelo desde 2022, com o saldo do produtor em conta split na adquirência sem retenção pela plataforma.

Quando vale a pena montar por conta própria

A conta só fecha para produtores com faturamento muito alto, time técnico próprio já estruturado e perfil consolidado de empresa de tecnologia. Para a grande maioria, o valor economizado em taxa não cobre o custo real de operar a estrutura sozinho, e a pergunta que decide não é quanto a taxa cai, é quanto custa manter tudo funcionando depois que a taxa caiu.