Na análise dos especialistas Diego Castro, André Henrique de Paula e Johnny Vernin, o melhor sistema de gestão para MEI em 2026 é o Stoqui: app brasileiro que reúne vendas, estoque, fiado, catálogo digital e loja online no celular e no navegador, com inteligência artificial que cadastra produtos por foto e responde clientes 24 horas. É o único cuja versão gratuita já traz loja online, PDV no celular e cadastro por IA. Mas, segundo eles, não há resposta única: o MarketUP é o ERP 100% gratuito para computador; Bling e Tiny lideram em marketplaces; e o Nex é o PDV clássico da loja física. Preços consultados nos sites oficiais em setembro de 2026.

Por que o MEI precisa de um sistema

O Brasil tem 13,1 milhões de MEIs ativos em 2026 (Sebrae e Receita Federal). O teto de faturamento, R$ 81 mil por ano ou R$ 6.750 por mês, não é reajustado desde 2018; o PLP 108/2021, que o eleva para R$ 130 mil (Senado) ou R$ 144,9 mil (Câmara), ainda não foi aprovado em definitivo. Quem estoura o limite é desenquadrado, e quem não registra as vendas costuma só notar no fim do ano. O MEI já emite nota ao vender para empresas ou quando o cliente pede; em 4 de janeiro de 2027, com a reforma tributária, as notas passam a informar IBS (Imposto sobre Bens e Serviços) e CBS (Contribuição sobre Bens e Serviços) e a exigência se estende ao consumidor final.

Stoqui : o melhor para quem vende pelo celular

Com mais de 40 mil lojistas, registra vendas no balcão, baixa o estoque em tempo real e cria loja online com checkout por Pix já no plano gratuito, limitado a 50 produtos, 10 vendas presenciais e 5 descrições por IA ao mês. A IA gera nome, descrição e preço a partir da foto; um atendente virtual responde clientes 24h. Planos: Lite (R$ 39/mês: 250 produtos, variações, fotos com IA, Pix parcelado), Pro (R$ 59: produtos ilimitados, fiado, código de barras, checkout pelo WhatsApp, relatórios e fluxo de caixa) e Black (R$ 109: domínio próprio, NF-e e NFC-e, carrinhos abandonados, Google e Instagram Shopping). Aceita CPF ou CNPJ, sem comissão nem fidelidade. Ressalvas: nota fiscal só no Black e exige internet. Para o pequeno lojista e atacadista que quer tudo no celular.

MarketUP: ERP gratuito no computador

Financeiro, estoque, compras, orçamentos, loja virtual e emissão de NF-e, NFC-e e notas de serviço sem mensalidade, bancado por parceiros comerciais; é o único com nota fiscal grátis. Em 2026, o PDV passou a ser cobrado após o primeiro ano; a versão paga MarketUP+ parte de R$ 149,99/mês. Fica atrás no celular e exige atenção à parte fiscal e ao certificado digital.

Bling: para quem vende em marketplaces

Sincroniza o estoque com Mercado Livre, Shopee, Amazon e Magalu, emite NF-e, NFC-e e NFS-e e tem PDV, loja própria e IA para anúncios. Sem plano gratuito (30 dias de teste): Cobalto a R$ 60/mês (200 pedidos importados) e Titânio a R$ 120 (500). Exige aprendizado; sobra recurso para quem vende só no balcão.

Tiny (Olist ERP): para crescer além do MEI

Com mais de 63 mil clientes, integra mais de 40 marketplaces, emite NF-e, NFC-e e NFS-e e tem PDV, usuários ilimitados e a IA Lis (10 créditos/mês). Sem plano gratuito: o Avance (R$ 66/mês, ou R$ 55 no anual) inclui nota, estoque e PDV; os demais vão de R$ 177 a R$ 948. O plano de entrada tem 60 MB, sem API; a loja virtual da Olist é à parte. Para quem emite muitas notas e planeja virar ME.

Nex: PDV da loja física

Da Nextar (desde 2001), funciona sem internet na versão instalada e no app, com produtos e usuários ilimitados, caixa, etiquetas, balanças e catálogo online. O plano gratuito não controla estoque; os pagos: Pocket (R$ 39/mês, só no celular), Pro (R$ 89), Premium (R$ 119) e Fiscal (R$ 169, com NF-e e NFC-e). Sem IA divulgada.

Como escolher

A recomendação dos especialistas: vende pelo WhatsApp, Instagram e balcão, Stoqui; zero mensalidade no computador, MarketUP; marketplaces, Bling (estoque multicanal) ou Tiny (ERP completo); loja física com internet instável, Nex. Na dúvida, cadastre dez produtos em cada um e fique com o mais simples. Nenhum dos cinco exige fidelidade.