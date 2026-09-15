GTIS Partners passa a se chamar Brightshore Capital após transição para controle integral de seus sócios

São Paulo, 15 de setembro de 2026 – A GTIS Partners LP (“GTIS”) anunciou hoje que passa a se chamar Brightshore Capital LP (“Brightshore”), marcando um novo capítulo para a gestora de investimentos imobiliários, fundada há 21 anos, após a transição para uma estrutura societária integralmente detida por seus sócios. A empresa também anunciou o lançamento nos Estados Unidos da Brightshore Credit, plataforma de investimentos em crédito imobiliário que contará com um aporte inicial de US$ 250 milhões e terá como foco a originação e o investimento em crédito de alto rendimento, incluindo financiamentos stretch senior e mezanino, participações preferenciais e notas classe B (B-notes).

A Brightshore administra US$ 5,6 bilhões em ativos brutos, com foco em investimentos residenciais e industriais nos Estados Unidos e em investimentos residenciais, industriais, corporativos e hoteleiros no Brasil. A empresa foi fundada em 2005, e a nova denominação sucede a aquisição, em 2025, da participação de seu investidor minoritário, refletindo a evolução da Brightshore para uma gestora integralmente controlada por seus sócios. Embora o nome seja novo, a liderança, a equipe e a abordagem de investimentos da Brightshore permanecem inalteradas, apoiadas em mais de duas décadas de experiência em investimentos e desenvolvimento imobiliário. A nova marca estabelece uma identidade que traduz a atual estrutura societária da empresa e a próxima etapa de seu crescimento.

“O nome Brightshore reflete quem somos hoje: uma gestora de investimentos controlada por seus sócios, com mais de 20 anos de experiência e um compromisso de longo prazo com nossos investidores. Agora que a empresa pertence integralmente aos sócios que construíram e lideraram o negócio, este é o momento certo para estabelecermos uma identidade totalmente nossa, que também reflita os próximos passos que planejamos para a empresa”, afirmou Tom Shapiro, presidente e fundador da Brightshore Capital.

A mudança de marca ocorre em um momento de expansão da plataforma de investimentos da Brightshore, impulsionada por diversas iniciativas estratégicas. Além do lançamento da Brightshore Credit nos Estados Unidos, a empresa ampliou suas plataformas existentes nos segmentos residencial e industrial e em investimentos imobiliários com benefícios fiscais, avançando em diversas estratégias, entre elas:

Continuidade dos investimentos e da gestão da estratégia de construção residencial e desenvolvimento de comunidades planejadas da Brightshore nos Estados Unidos, por meio de sua joint venture de US$ 750 milhões com o California State Teachers’ Retirement System;

Expansão da tese de recuperação do mercado multifamiliar de São Francisco, por meio dos veículos de renda e coinvestimento da empresa nos Estados Unidos;

Continuidade da expansão de suas atividades de desenvolvimento e aquisição de imóveis industriais, que abrangem 1,1 milhão de metros quadrados no Sudeste dos Estados Unidos e no Texas, acompanhada pela criação de um veículo dedicado;

Lançamento de seu terceiro fundo de Opportunity Zones, com o objetivo de aproveitar as oportunidades proporcionadas pelo novo marco regulatório Opportunity Zones 2.0 nos Estados Unidos, após captação bem-sucedida de US$ 900 milhões em seus fundos anteriores;

O desenvolvimento do empreendimento corporativo Campus JK, com aproximadamente 102 mil metros quadrados, localizado em São Paulo, que abrigará a sede do Santander Brasil, e investimentos em logística, residencial e hotelaria por meio de seus veículos de investimento dedicados ao Brasil.

A nova estrutura societária e a expansão das capacidades de investimento da Brightshore posicionam a empresa para buscar oportunidades com o alinhamento de interesses, a flexibilidade e a visão de longo prazo que a caracterizam desde sua fundação. A maioria dos sócios trabalha em conjunto na empresa desde o início de suas atividades e possui, em média, mais de 30 anos de experiência no setor imobiliário, tendo atravessado diferentes ciclos econômicos.

Sobre a Brightshore Capital

A Brightshore Capital, anteriormente denominada GTIS Partners, é uma gestora de investimentos imobiliários com sede em Nova York e escritórios em São Paulo, São Francisco, Los Angeles, Atlanta, Charlotte, Houston e Munique. Fundada em 2005, a empresa é administrada pelo presidente e fundador Tom Shapiro e pelos sócios Rob Vahradian, João Teixeira, Tom Feldstein, Ed McDowell, Robert McCall, Peter Ciganik e Maristella Diniz. A empresa administra US$ 5,6 bilhões em ativos brutos e atua em diversos segmentos do mercado imobiliário, incluindo residências unifamiliares e multifamiliares, escritórios, imóveis industriais e logísticos, hotelaria e investimentos em Opportunity Zones. A Brightshore investe em diferentes níveis da estrutura de capital, incluindo crédito, participação acionária ordinária e capital estruturado. Nos Estados Unidos, a Brightshore já investiu em mais de 240 ativos, distribuídos por quase 50 mercados, incluindo regiões em crescimento como São Francisco, Nova York, Miami, Phoenix, Dallas, Houston, Denver, Atlanta, Tampa e Charlotte. No Brasil, a Brightshore está entre as maiores gestoras de private equity imobiliário, com investimentos nos segmentos corporativo, residencial, logístico e hoteleiro. Entre os ativos de destaque desenvolvidos pela empresa em São Paulo estão o edifício corporativo Infinity, o Campus JK e o Hotel Palácio Tangará. Para mais informações, acesse www.brightshore.com.

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FONTE Brightshore Capital