A pergunta que ninguém faz pro RH, mas faz pro chatbot da empresa

Todo mundo já teve aquela dúvida boba no trabalho, tipo quantos dias de férias sobraram, se o plano de saúde cobre aquele exame ou como funciona a hora extra, e ficou com vergonha de perguntar pro RH porque parece que já devia saber a resposta. Um levantamento da MyIQ, feito com mais de 22 mil trabalhadores em dez regiões do mundo entre junho e julho deste ano, mostra que 74% dos profissionais que usam inteligência artificial com regularidade já levam esse tipo de pergunta direto pro chatbot, em vez de perguntar pra um colega.

Foi justamente esse tipo de pergunta que nunca chegava a lugar nenhum que apareceu quando a Vircos , empresa de engenharia de inteligência artificial corporativa, colocou o Friol.ai pra rodar como base de conhecimento interna na NUV Brasil, empresa capixaba. A ideia inicial era simples, tirar do RH o trabalho repetitivo de responder sempre as mesmas coisas. O que apareceu foi uma categoria de pergunta que nem tinha sido feita antes, porque o funcionário não queria que ficasse registrado que perguntou.

Chat resolve sem fila e sem constrangimento

Com bases separadas por área e por grupo de acesso, cada funcionário passou a tirar dúvida de vestimenta, benefício, reembolso ou férias direto no aplicativo que já usa no trabalho, em segundos e sem precisar ir pessoalmente até o RH explicar por que não sabia aquilo. As equipes de RH, administrativo e financeiro da NUV Brasil deixaram de gastar o dia respondendo a mesma coisa pra pessoas diferentes.

“O ganho de tempo era o resultado esperado. O que surpreendeu foi o colaborador que finalmente perguntou, inclusive o que nunca perguntaria ao RH. Quando alguém começa a pesquisar sobre desligamento, isso é um sinal de alerta para a gestão de pessoas. A tecnologia consegue identificar esse comportamento. O que ela não consegue fazer é compreender, sozinha, as razões por trás dele”, conta Guilherme Friol, CEO da Vircos.

Uma pesquisa da Gartner divulgada em outubro de 2025 ajuda a entender por que muita empresa ainda não colhe esse tipo de resultado, 88% dos líderes de RH dizem que a organização ainda não tirou valor de negócio relevante da inteligência artificial, mesmo com 65% dos funcionários se dizendo animados pra usar a tecnologia no trabalho. Segundo o mesmo levantamento, com quase 3 mil funcionários ouvidos, o problema não é falta de vontade, é implementação mal desenhada.

Pra quem trabalha numa empresa que já oferece esse tipo de ferramenta, vale o teste, a próxima dúvida boba pode virar pergunta pro chat em vez de ficar guardada, sem julgamento e sem fila.