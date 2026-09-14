App de beleza: por que o brasileiro parou de ligar pra marcar horário

Ligar pro salão, esperar alguém atender, perguntar se tem horário livre. Essa cena, comum até pouco tempo atrás, está cada vez mais rara. Hoje, boa parte dos clientes de salões, barbearias e clínicas de estética prefere resolver tudo pelo celular: escolhe o profissional, vê o horário disponível e confirma sem falar com ninguém.

Um dos motivos é a comodidade de agendar fora do horário comercial, quando o estabelecimento já fechou ou a recepção está ocupada. Levantamento Personal Care Services Digital Transformation & Online Booking Trends Study situa entre 44% e 51% a fatia de agendamentos digitais concentrada à noite, aos domingos ou feriados.

A Belasis, plataforma de gestão usada por negócios de beleza em oito países, oferece agendamento online justamente para atender essa demanda: o cliente resolve tudo pelo aplicativo, sem depender de alguém do outro lado da linha.

“A plataforma oferece uma visão aprofundada sobre o consumidor brasileiro de beleza”, diz Aylla da Silva, executiva de marketing da empresa. Ela conta que acompanhar milhares de estabelecimentos ajuda a entender como o brasileiro realmente se comporta na hora de marcar um horário, sem depender só da percepção de cada salão isoladamente.

Além do horário livre, o hábito de escolher um profissional específico também ganhou força. Em vez de aceitar quem estiver disponível, o cliente busca o cabeleireiro, a manicure ou o barbeiro de confiança, algo que sistemas de agenda digital conseguem organizar com mais facilidade do que o caderno de anotações de antigamente.

O resultado é uma rotina de agendamento bem diferente da que existia há poucos anos: menos ligação, mais celular, e cliente decidindo sozinho quando e com quem quer ser atendido.