De funcionário da Shell a CEO: Luiz Felipe transforma a Rede Paz

Ele começou como funcionário da Shell Brasil, conheceu o mercado de combustíveis de dentro da operação e, em menos de 19 anos, transformou a Rede Paz em uma das maiores redes urbanas de postos de São Paulo. Hoje, Luiz Felipe do Valle Silva do Quental de Menezes comanda uma estrutura com mais de 80 unidades na capital paulista e prepara a empresa para uma nova etapa de expansão e modernização.

A estratégia passa pela concentração da operação em parceiros como Ipiranga e Vibra, além da ampliação de serviços, lojas de conveniência e infraestrutura para carregamento de veículos elétricos.

Nascido no Rio de Janeiro e com atuação consolidada em São Paulo desde 2000, Luiz Felipe construiu sua trajetória com uma premissa: crescer sem perder o padrão operacional. Ponto a ponto e bairro a bairro, a Rede Paz avançou pelas regiões de maior circulação da capital.

A escala alcançada permite maior eficiência operacional, capacidade de negociação e conhecimento aprofundado sobre o comportamento do consumidor urbano. Ao mesmo tempo, o modelo deixou de depender exclusivamente da comercialização de combustíveis.

Lojas de conveniência, serviços automotivos e infraestrutura de recarga elétrica passaram a integrar uma plataforma voltada à mobilidade, consumo e energia.

A escolha de parceiros estratégicos também faz parte dessa transformação. Ipiranga e Vibra foram selecionadas considerando capacidade de fornecimento, presença nacional, competitividade logística e estrutura comercial compatível com uma rede de mais de 80 unidades.

Para Luiz Felipe, porém, os números não são suficientes. O alinhamento de longo prazo é fundamental em um segmento que passa por mudanças tecnológicas e novos hábitos de consumo.

Outro ponto considerado estratégico é a governança. O varejo brasileiro de combustíveis enfrenta desafios relacionados à qualidade dos produtos, adulterações, inconsistências de volumetria e concorrência predatória. Nesse ambiente, rastreabilidade, processos internos e compliance ganham importância.

A experiência profissional construída desde sua passagem pela Shell Brasil permitiu a Luiz Felipe conhecer diferentes etapas do negócio, do abastecimento à gestão das unidades e ao relacionamento com distribuidoras.

Esse conhecimento se tornou uma das bases da Rede Paz, que busca combinar escala com controle operacional e confiabilidade. A proposta é oferecer segurança ao consumidor e construir uma operação preparada para um mercado cada vez mais competitivo. A eficiência também orienta o funcionamento das unidades. Cada espaço precisa contribuir para a produtividade do negócio sem comprometer a experiência do cliente.

Nesse contexto, as lojas de conveniência ganharam protagonismo. Cafeterias, alimentação rápida, produtos de alto giro, serviços automotivos, lubrificantes, lavagem, parcerias comerciais e franquias de alimentação ampliam as fontes de receita.

Promoções e um portfólio diversificado ajudam a transformar o posto em um ponto urbano de consumo e serviços, reduzindo a dependência exclusiva da venda de combustíveis.

Com mais de 80 unidades distribuídas estrategicamente por São Paulo, a Rede Paz iniciou, em 2024, outra frente considerada essencial para o futuro do setor: a mobilidade elétrica.

Carregadores ultrarrápidos foram instalados em pontos estratégicos. A estratégia parte de uma mudança importante no comportamento do consumidor: durante o período de carregamento do veículo, o cliente pode utilizar a loja de conveniência, consumir alimentos, realizar compras ou contratar outros serviços disponíveis na unidade.

A combinação entre recarga elétrica e conveniência aumenta o tempo de permanência e cria novas possibilidades de receita. Na visão da empresa, o avanço dos veículos elétricos não elimina a função dos postos, mas amplia seu papel dentro das cidades.

A trajetória de Luiz Felipe do Valle Silva do Quental de Menezes acompanha essa transformação. Em menos de duas décadas, ele conduziu a evolução de uma operação regional para uma plataforma urbana que reúne combustíveis, conveniência, serviços e energia.

Com mais de 80 postos, carregadores ultrarrápidos, parceiros estratégicos e uma gestão orientada por eficiência e compliance, a Rede Paz entra agora em uma nova fase.

O setor brasileiro de combustíveis está mudando. As margens se tornam mais competitivas, a mobilidade elétrica avança e o consumidor procura praticidade, segurança e novas experiências. Para Luiz Felipe, antecipar essas mudanças é parte da estratégia que permitiu à Rede Paz crescer e que agora orienta seus próximos passos.