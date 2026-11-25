Resumo executivo 🏗️ Paredão curvo entre montanhas A barragem curva de concreto tem 289 metros de altura e transfere a força da água diretamente para as rochas laterais do vale. ⚡ Turbinas gigantes de 1 gigawatt São 16 máquinas geradoras de 1.000 megawatts cada, as maiores unidades hidrelétricas individuais já instaladas no mundo. 🏔️ Usina escondida dentro da rocha Todas as turbinas ficam dentro de duas cavernas gigantes escavadas nas encostas de basalto, protegendo o vale estreito. 🌊 Engrenagem de um corredor fluvial A usina opera em conjunto com outras cinco megabarragens ao longo do sistema do rio Yangtzé para regular cheias e energia.

Erguida em um desfiladeiro estreito do rio Jinsha, a segunda maior hidrelétrica do planeta concentra energia suficiente para abastecer dezenas de milhões de residências.

Por que o paredão curvo aguenta tanta água sem tombar?

Imagine tentar segurar uma porta enquanto dezenas de pessoas empurram do outro lado: se a porta for reta, ela cede no meio. Na engenharia, os projetistas resolvem isso curvando a parede contra a água, criando uma barragem em arco duplo de concreto.

Com 289 metros de altura — equivalente a um prédio de quase 95 andares —, o paredão recebe milhões de toneladas de pressão hidráulica. A curvatura horizontal e vertical desvia essa força para os paredões naturais de basalto das montanhas, evitando que a base deslize ou tombe.

A água do reservatório percorre condutos de alta pressão até movimentar as turbinas instaladas nas montanhas — Créditos: Imagem gerada por IA

Qual é o tamanho real das estruturas e turbinas de Baihetan?

Para gerar 16 gigawatts de potência total, a obra exigiu recordes de escavação subterrânea e metalurgia pesada. Cada componente foi dimensionado para suportar vazões extremas durante as monções asiáticas sem interromper o fornecimento elétrico.

Capacidade de cada unidade geradora: 16 turbinas do tipo Francis de 1 gigawatt (1.000 megawatts) cada, fabricadas pela Dongfang Electric e pela Harbin Electric, capazes de abastecer uma cidade de 500 mil habitantes por hora.

Altura e espessura da barragem: 289 metros de altura e 709 metros de extensão no topo, afinando de 83,9 metros na base para apenas 14 metros na crista.

289 metros de altura e 709 metros de extensão no topo, afinando de 83,9 metros na base para apenas 14 metros na crista. Volume de concreto especial: cerca de 8 milhões de metros cúbicos de concreto de baixo calor de hidratação , formulado para esfriar devagar e impedir rachaduras internas.

cerca de 8 milhões de metros cúbicos de , formulado para esfriar devagar e impedir rachaduras internas. Cavernas subterrâneas recordes: duas casas de força escavadas nas encostas, cada uma com 438 metros de comprimento, 34 metros de largura e 88,7 metros de altura.

duas casas de força escavadas nas encostas, cada uma com 438 metros de comprimento, 34 metros de largura e 88,7 metros de altura. Capacidade do reservatório: armazena até 20,6 bilhões de metros cúbicos de água, volume equivalente a mais de 8 milhões de piscinas olímpicas para regular cheias a jusante.

Como funcionam turbinas de 1 gigawatt escondidas dentro da montanha?

Como o cânion do rio Jinsha é estreito demais para abrigar salas de máquinas ao ar livre, os engenheiros cavaram túneis gigantescos dentro das montanhas nas duas margens. A água captada no reservatório desce por condutos forçados inclinados e gira os rotores de aço de mais de 300 toneladas cada.

Fabricar um rotor tão grande exigiu equilíbrio milimétrico para evitar vibrações que destruiriam os mancais em alta rotação. Assim, as oito máquinas de Sichuan e as oito de Yunnan operam juntas com eficiência superior a 96%, transformando queda d’água em eletricidade estável.

Usina no sistema Yangtzé Potência total Papel na cascata ⚡ Três Gargantas 22,5 GW (32 turbinas de 700 MW) Maior usina do mundo em capacidade e controle principal de cheias 🏗️ Baihetan 16,0 GW (16 turbinas de 1.000 MW) Recorde mundial de potência unitária por turbina instalada 🌊 Xiluodu e Wudongde 13,86 GW e 10,2 GW Retêm sedimentos e regulam a vazão antes de Baihetan e Três Gargantas

Quais normas de segurança regem uma barragem gigante em área sísmica?

O sudoeste da China fica próximo a falhas geológicas ativas, o que exige cálculos rigorosos contra tremores de terra. O projeto seguiu a norma técnica chinesa NB/T 35026 para barragens em arco de concreto e diretrizes internacionais da ICOLD (Comissão Internacional de Grandes Barragens).

Engenheiros monitoram continuamente deformações milimétricas no concreto e pressões na rocha por meio de milhares de sensores embutidos. Com esse controle permanente, a estrutura absorve abalos sísmicos e variações térmicas sem comprometer a estanqueidade do paredão.

As 16 unidades geradoras de Baihetan possuem potência individual de 1.000 megawatts — Créditos: Imagem gerada por IA

Quando chamar um engenheiro geotécnico ou hidráulico em obras de contenção?

Mesmo em propriedades rurais ou loteamentos urbanos, represas pequenas, açudes e muros de arrimo sofrem pressões semelhantes de água e solo encharcado. Qualquer projeto de barragem ou contenção exige laudo técnico de um engenheiro geotécnico e de um engenheiro hidráulico.

Não é um trabalho para improvisar por conta própria porque a água acumulada multiplica o empuxo lateral durante chuvas fortes. Sem vertedouro calculado e fundação ancorada em solo firme, o talude rompe e provoca enxurradas destrutivas.