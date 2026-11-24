Resumo executivo ⚡ O que é a obra? Um corredor de transmissão de 2.260 quilômetros que conecta parques eólicos e solares em Hami, em Xinjiang, à metrópole de Chongqing. 🔌 Como funciona a tecnologia? A energia é convertida para corrente contínua de ±800 quilovolts, reduzindo o desperdício de calor ao longo de milhares de quilômetros. 🌞 Por que isso importa? Permite abastecer milhões de casas e indústrias com energia limpa gerada em áreas desérticas distantes dos grandes centros urbanos. 🏗️ O que exige na engenharia? Torres metálicas reforçadas, cabos de alumínio com alma de aço e duas estações conversoras gigantes nas pontas da linha.

Em vez de queimar carvão perto das metrópoles, engenheiros ergueram uma superestrada elétrica de ultra-alta tensão para cruzar desertos e montanhas com perdas mínimas.

Por que elevar a tensão para ±800 kV evita que a energia se perca no caminho?

Quando a eletricidade viaja por fios comuns em longas distâncias, parte dela se transforma em calor e aquece o cabo sem chegar à tomada. Esse desperdício cresce rapidamente quando a corrente elétrica precisa vencer milhares de quilômetros entre a usina e a cidade.

Ao elevar a tensão para ±800 quilovolts em corrente contínua (UHVDC), os engenheiros conseguem empurrar a mesma potência usando uma corrente muito menor, reduzindo as perdas para cerca de 1,5% a 3% a cada 1.000 quilômetros. Além disso, a corrente contínua elimina perdas reativas típicas da corrente alternada, tornando o transporte viável entre regiões afastadas.

A linha Hami–Chongqing conecta regiões de geração de energia em Xinjiang aos grandes centros consumidores chineses — Créditos: Imagem gerada por IA

Quais são as dimensões e capacidades da linha Hami–Chongqing?

Projetado para integrar a geração renovável de Xinjiang à rede elétrica do sudoeste chinês, o corredor atravessa cinco províncias e municípios sob condições extremas de clima e relevo.

Extensão e tensão nominal: a linha percorre 2.260 quilômetros operando em ±800 kV (800.000 volts positivos em um polo e 800.000 volts negativos no outro), cruzando desertos, planaltos áridos e cadeias montanhosas.

Capacidade de transmissão: transporta até 8 gigawatts (8.000 megawatts) de potência instantânea, volume suficiente para atender milhões de consumidores residenciais e industriais simultaneamente.

transporta até 8 gigawatts (8.000 megawatts) de potência instantânea, volume suficiente para atender milhões de consumidores residenciais e industriais simultaneamente. Parcela de energia renovável: mais de 50% dos 36 bilhões de quilowatts-hora entregues por ano vêm de parques eólicos e usinas solares instaladas na região de Hami.

mais de 50% dos 36 bilhões de quilowatts-hora entregues por ano vêm de parques eólicos e usinas solares instaladas na região de Hami. Condutores de múltiplos feixes: utiliza feixes de seis a oito cabos de alumínio com alma de aço (ACSR) por polo, aumentando a área de condução e reduzindo ruídos e descargas no ar.

utiliza feixes de seis a oito cabos de por polo, aumentando a área de condução e reduzindo ruídos e descargas no ar. Isoladores de longo alcance: emprega cadeias de isoladores de vidro e polímero com mais de 8 metros de comprimento para impedir que a ultra-alta tensão salte para a estrutura metálica das torres.

Como funcionam na prática as estações conversoras e as torres?

As turbinas eólicas, os painéis solares e as tomadas das nossas casas funcionam em corrente alternada, mas a viagem de 2.260 quilômetros precisa ocorrer em corrente contínua. Por isso, a linha começa na Estação Conversora de Balikun, em Hami, onde válvulas eletrônicas gigantes retificam a eletricidade para ±800 kV.

Após cruzar milhares de torres treliçadas de aço ancoradas em fundações profundas de concreto, a energia chega à Estação Conversora de Yubei, em Chongqing. Lá, inversores transformam o fluxo de volta em corrente alternada sincronizada com a rede urbana, pronta para alimentar metrôs, fábricas e residências.

Critério técnico Corrente alternada (HVAC) Ultra-alta tensão contínua (±800 kV) 📏 Alcance econômico Ideal até 600 ou 800 quilômetros Vantajosa acima de 1.000 quilômetros 🔥 Perdas no trajeto Maiores devido ao efeito capacitivo Cerca de metade das perdas em longas rotas 🗼 Faixa de servidão Exige três conjuntos de cabos por circuito Usa apenas dois polos, ocupando menos solo

Por que países continentais apostam nesse modelo para integrar energia limpa?

Assim como ocorre no Brasil — que utiliza linhas de ±800 kV para trazer energia hidrelétrica da Amazônia até o Sudeste —, a China recorre a corredores de ultra-alta tensão para vencer o descompasso geográfico entre onde o vento sopra e onde as pessoas moram. Sem essas linhas, parques solares no deserto precisariam desligar parte das turbinas por falta de escoamento.

Abaixo, um vídeo do Engineering with Rosie que aprofunda o tema:

Quais normas técnicas garantem a segurança de linhas de ultra-alta tensão?

Operar cabos a 800.000 volts exige distâncias rígidas de segurança entre os fios, as torres e o solo para evitar arcos elétricos mesmo sob tempestades de areia, gelo ou ventos fortes. No cenário internacional, os projetos seguem padrões de coordenação de isolamento da International Electrotechnical Commission (IEC 60071) e diretrizes do IEEE, equivalentes aos critérios estruturais e elétricos da ABNT NBR 5422 no Brasil.

Essas normas determinam a altura mínima dos condutores sobre rodovias, o cálculo de carga de vento nas torres de aço e o aterramento das fundações. Assim, a linha mantém estabilidade mecânica e elétrica por décadas sem oferecer risco às áreas próximas.

Os feixes de condutores e os isoladores ajudam a controlar os efeitos elétricos em linhas de transmissão de alta tensão — Créditos: Imagem gerada por IA

Quando chamar um engenheiro eletricista ou especialista em estruturas de transmissão?

Qualquer projeto que envolva subestações, linhas de média ou alta tensão, travessias de redes elétricas ou cálculo de torres metálicas e fundações exige a atuação conjunta de um engenheiro eletricista especialista em sistemas de potência e de um engenheiro civil especialista em estruturas metálicas e geotecnia. Mesmo em empreendimentos industriais ou usinas solares locais, falhas de isolamento ou dimensionamento geram risco grave de choque e incêndio.

Não é um trabalho que você faz sozinho porque sistemas energizados exigem estudos de curto-circuito, aterramento e homologação junto à concessionária. Apenas profissionais habilitados garantem segurança operacional e conformidade normativa.